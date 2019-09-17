Аддис-Абеба, , 13:00 — REGNUM «Великий Эфиопский Забег» завоевал награду «Лучшая международная гонка — 2019» от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

«Великий Эфиопский Забег» представляет собой ежегодный 10-километровый марафон бега по шоссе, который проводится в столице Эфиопии Аддис-Абебе, начиная с 2001 года.

Последний «Забег» был организован 18 ноября 2018 года с участием 44 000 бегунов со всей страны, что сделало его самой большой 10-километровой гонкой в Африке. Кроме того, в забеге приняли участие медийные личности Эфиопии, а также высокопоставленные чиновники страны. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед лично открывал марафон и даже пробежал небольшое расстояние с участниками.

19-й ежегодный «Великий Эфиопский Забег» при спонсорстве компании TOTAL состоится 17 ноября 2019 года. Ожидается, что в нем примут участие более 50 тысяч эфиопских бегунов.