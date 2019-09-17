Аддис-Абеба, , 14:27 — REGNUM Эфиопские СМИ заявляют, что в настоящее время в городе Дыре-Дауа — эпицентре эпидемии вируса Чикунгунья — правительство Эфиопии распределяет сетки для кроватей, обработанных инсектицидом, и призывает людей сливать открытые запасы дождевой воды, куда комары-разносчики инфекции откладывают яйца. Также проводится кампания по удалению остаточного воздуха в помещениях, где проживали больные, а гражданам советуют быть внимательными и посещать медицинские учреждения при появлении симптомов. Однако, по мнению СМИ, этого совершенно недостаточно, чтобы побороть вспышку болезни. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Selamta.

Согласно данным экспертов, принимаемые меры — это краткосрочное решение проблемы, которое правительство Эфиопии может реализовать для борьбы с распространением нынешних вспышек. Но долгосрочные планы также необходимы для предотвращения будущих эпидемий.

По мнению медиков, правительство Эфиопии должно больше инвестировать в правильное городское планирование. Урбанизация и рост населения являются двумя факторами, которые играют большую роль в усилении вспышек арбовирусных заболеваний в развивающихся странах. Современная городская инфраструктура Эфиопии переполнена постоянно растущим ее населением.

Также власти должны инициировать трансграничный надзор и профилактику болезней в аэропортах, чтобы избежать риска ввоза заболеваний извне. Считается, что первая вспышка вируса Чикунгунья в Эфиопии в 2016 году была завезена из соседнего округа Мандера в Кении. Нынешняя, в свою очередь, стала результатом принесенной инфекции из сомалийского региона Булахава.