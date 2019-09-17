Аддис-Абеба, , 10:39 — REGNUM Десятки тысяч эфиопов вышли на улицы в нескольких городах Эфиопии в знак протеста против потенциально «взрывоопасной» ситуации, которая сложилась в стране в результате неспособности правительства защитить эфиопские православные церкви. Демонстрации прошли в городах Гондэр, Деберетабор, Десси, Уорета, Эсти, Мэканэиесус и Нэфас Мевича в северной Эфиопии, на них граждане осуждали правительство Эфиопии за его бездействие, когда церкви подвергаются нападениям по всей стране. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Демонстранты призвали правительство защитить конституционные права эфиопских православных церквей и защитить последователей церкви от нападений вооруженных групп. Митинги были проведены без ведома и разрешения правительства и вопреки объявлению, сделанному оргкомитетом Эфиопской православной церкви, с призывом отказаться от проведения демонстрации.

«Правительство закрыло глаза и не замечало неоднократных нападений на наши церкви, некоторые из которых были сожжены, их имущество разграблено, а священники убиты вооруженными группами», — заявили демонстранты.

Обращаясь к демонстрантам в городе Десси, глава церквей на юге Вело Абуне Атнатиос отметил, что правительство Эфиопии только выиграет, если оно будет прислушиваться к голосам своих граждан. Он призвал к укреплению единства среди последователей церкви, чтобы защитить Церковь от преступников, которые стремятся подорвать ее авторитет.