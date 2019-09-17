Ярославль, , 10:09 — REGNUM В Ярославле в парке Нефтяников пройдет студенческий молодежный фестиваль «13 злобных химиков». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» города Ярославля. Мероприятие пройдет 17 сентября. Организаторами фестиваля выступают химико-технологический факультет Ярославского государственного технического университета при поддержке профкома ЯГТУ и администрации парка Нефтяников.

Студенческий фестиваль в 2018 году ЯГТУ

«На территории парка студенты будут соревноваться в конкурсах, показывать мастер — классы и делом докажут, что наука — это интересно! Мы будем рады видеть всех желающих в парке. Вход на фестиваль свободный, начало в 17 часов», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха».

Как пояснили организаторы фестиваля «13 злобных химиков», в нем примут участие студенты ЯГТУ, учащиеся ближайших техникумов и школ Ярославля. На данный момент зарегистрировано 19 команд по 8 человек в каждой.

«В парке Нефтяник будет организовано 8 станций, по два конкурса на каждой точке. Испытания самые разные, спортивной и развлекательной направленности. Фестиваль направлен на сплочение факультетов, формирование единой команды», — сказала представитель организаторов фестиваля Дарья Макарова.

Молодежный студенческий фестиваль «13 злобных химиков» является традиционным и проходит больше 10 лет подряд.

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