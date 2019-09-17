Воронеж, , 10:03 — REGNUM Всероссийские профессионально-прикладные соревнования среди учащихся образовательных учреждений лесного профиля «Лесное многоборье — 2019» пройдут в Воронеже, на базе Воронежского государственного лесотехнического университета, 17−20 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза. Мероприятие состоится при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.

Для участия в соревнованиях зарегистрированы 22 команды: шесть от вузов и 16 от организаций профобразования. В команды входит по три человека — студенты, которые проходят обучение по специальности «лесное и лесопарковое хозяйство» или «лесное дело».

Участникам конкурса предстоит продемонстрировать свое мастерство и знания по нескольким направлениям, в числе которых — работа на лесосеке, воспроизводство лесов, лесопатологическое обследование. 18 сентября в рамках конкурсной программы будет проведена имитация тушения лесных пожаров, 20 сентября — мастер-класс проведет чемпион мира по резьбе бензопилой.