Кабул, , 10:02 — REGNUM Представители НАТО подтвердили факт гибели еще одного американского военнослужащего в Афганистане, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Имя погибшего пока не сообщается, также неизвестны подробности его гибели. Ответственность за инцидент также пока не взяла на себя ни одна преступная организация.

Ранее в Афганистане был убит другой американский военный, что привело президента США Дональда Трампа к решению приостановить переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С начала 2019 года число погибших американских военнослужащих в Афганистане достигло 19 человек.