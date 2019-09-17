Иерусалим, , 11:56 — REGNUM Израильтянин подал заявление на развод со своей женой после того, как узнал, что его супруга собирается голосовать за партию Авигдора Либермана «Наш дом — Израиль». Об этом 16 сентября сообщило израильское информационное агентство Maariv.

Супруги, которые более 30 лет состоят в браке, договорились вместе проголосовать за партию Биньямина Нетаньяху «Ликуд» на предстоящих досрочных выборах. О «политической неверности» жены мужчина узнал через приложения для прослушки телефона. Сразу после случившегося адвокат мужчины направил заявление о разводе по причине того, что жена «ведет двойную жизнь».

Позже израильтянин все же согласился не разводиться с супругой, если та докажет, что на выборах 17 сентября она отдаст свой голос премьеру Нетаньяху и его однопартийцам. Отмечается, что на протяжении всех лет брака супруги голосовали исключительно за «Ликуд».