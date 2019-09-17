Пермь, , 09:58 — REGNUM В Пермском крае с начала 2019 года с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 20 071 человек, среди которых 3561 ребенок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно лабораторному анализу, 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,5% — иксодовым клещевым боррелиозом, 4,8% клещей — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

За неделю (9−15 сентября) на активность клещей пожаловались 77 человек, в том числе 13 детей. В Роспотребнадзоре заявили, что обращаемость от укусов клещей в целом находится в пределах многолетних максимальных значений.

Стоит отметить, что в 2018 году в эпидемический сезон клещевого вирусного энцефалита зафиксировано 17 123 пострадавших от укусов клещами, в том числе 3100 детей. Общий показатель обращений к медикам в 1,3 раза оказался выше уровня 2017 года (13 626 обращений). Специалисты объясняли ситуацию значительной численностью грызунов — прокормителей клещей и благоприятными для развития погодными условиями.

Таким образом, клещевая активность в регионе продолжается, но уже сейчас показатель пострадавших от укусов клещей в регионе превысил показатель за весь 2018 год более чем на 17%.