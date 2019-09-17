Самарканд, Узбекистан, , 09:53 — REGNUM Семь человек обратились в областную инфекционную больницу в Самарканде с признаками пищевого отравления, сообщает 17 сентября издание Kun. uz со ссылкой на управление здравоохранение Самаркандской области.

Отмечается, что все потерпевшие оказались гостями свадьбы, которая проходила 14 сентября в ресторане «Мужиза». На следующей день они употребляли оставшиеся с праздника мясные продукты, что стало возможной причиной отравления.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 июля в Сызранском районе Самарской области отравились 69 граждан Узбекистана. В результате отравления скончался один человек.

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