Белгород, , 10:05 — REGNUM Футболисты российской Премьер-лиги Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу утром 17 сентября, передает «Комсомольская правда».

Сообщается, что спортсмены, которые за хулиганство отбыли немногим менее года в колонии, выпущены в связи с условно-досрочным освобождением (УДО). Наказание они отбывали в колонии №4 в Белгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, футболистам за драки суд назначил реальные сроки лишения свободы. Александра Кокорина приговорили к полутора годам заключения, а Павлу Мамаеву присудили 1 год и 5 месяцев.

Адвокат освобожденных спортсменов Юрий Падалко сообщил, что они будут находиться под присмотром полиции до конца 2019 года.

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