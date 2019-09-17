Магас, , 09:44 — REGNUM В Ингушетии принято решение о ликвидации муфтията республики. Верховный суд субъекта вынес вердикт, предписывающий «ликвидировать и исключить из единого государственного реестра юридических лиц религиозную организацию «Духовный центр мусульман Ингушетии».

Таким образом, суд удовлетворил иск республиканского министерства юстиции. Решение суда было принято 16 сентября, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, вопрос о ликвидации муфтията поднимал еще в 2017 году прежний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его мнению, деятельность организации не отвечала задачам, возложенным на нее: вместо сплачивания уммы, ее лидер муфтий Иса Хамхоев вел деятельность в направлении раскола среди верующих. Однако организация просуществовала с тех пор еще два года.

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В июле 2019 года в Ингушетии прошли выборы нового муфтия республики. Им стал Абдурахман Мартазанов. Новый муфтий должен был руководить ДЦМ пять лет. Но это не спасло муфтият от ликвидации.