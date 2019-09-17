Нур-Султан, , 09:39 — REGNUM Самолет авиакомпании Air Astana, летевший рейсом Нур-Султан — Пекин, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает 17 сентября агентство «КазТАГ».

В компании уточнили, что после взлета самолета Airbus A321neo сработала сигнализация о проблеме в системе индикации параметров работы двигателя. Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Все пассажиры отправились по заданному маршруту на другом самолете.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа самолет казахстанской авиакомпании Scat совершил экстренную посадку в аэропорту Нур-Султана. В аэропорту вылета самолет получил повреждение резины задних колес шасси.

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