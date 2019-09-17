Челябинск, , 09:39 — REGNUM В Челябинской области с 9 по 15 сентября пресекли 11 попыток незаконного ввоза растительной продукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Всего в пункте пропуска «Бугристое», возле Троицка, было задержано 198 тонн такой продукции. Товар следовал из Киргизии и Казахстана. Его вернули обратно.

Среди возвращённого товара — дыни, острый перец, свежий перец и арбузы. Их пришлось вернуть в связи с отсутствием в маркировках обязательных сведений, а также из-за перевозки перца навалом. Виновные в нарушении правил ввоза были оштрафованы.