Москва, , 09:35 — REGNUM В России ежегодно медики выявляют почти 34 тыс. случаев опухоли мозга. Это в общей сложности составляет 23 случая на 100 тыс. человек. Такие цифры привёл специалист Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.

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По его словам, которые приводит RT, примерно 30% от этого количества составляют злокачественные опухоли.

Онколог уточнил, что такие симптомы как головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, нарушение сознания, ухудшение памяти и зрения могут говорить о большой вероятности развития у человека злокачественной опухоли мозга.

«Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков», — добавил Кобяков.

Также к основным признакам развития рака мозга можно отнести затруднения речи и снижение уровня бодрствования.

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Эксперт отметил, что самой опасной является глиобластома. Эта опухоль возникает сразу в четвёртой степени злокачественности и чаще всего приводит к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-онколог Андрей Пылев рассказал о способах лечения рака головного мозга. По его словам, глиобластома отличается высокой степенью агрессивности. Но при этом даже при неоперабельной опухоли возможны варианты лечения, которые позволяют продлить жизнь пациенту — это комбинированная терапия, когда врачи используют комплекс медикаментов, химио‑ и лучевую терапии. В этом случае пациент может прожить как минимум два года. Также известны случаи, когда люди с таким диагнозом проживали и по пять лет.