Москва, , 09:47 — REGNUM Потепление до +15 °С ожидается в Москве 17 сентября, сообщила служба Гидрометцентра.

Борис Кустодиев. Вид с Воробьёвых гор.1919

Согласно прогнозам, максимальная температура воздуха днем в столице составит + 13…15 °С, пройдет небольшой, местами умеренный, дождь. Также ожидается юго-западный, а потом — западный ветер, который будет дуть со скоростью 5−10 м/с с порывами до 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, в Москве с 23 по 27 сентября ожидается сухая и теплая погода, которую можно назвать «третьим бабьим летом».