Новосибирск, , 09:30 — REGNUM Сибирские регионы лидируют во многих номинациях голосования за любимые места отдыха, отели и авиакомпании на сайте National Geographic, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, в теме «Российский гастрономический туризм» одним из лидеров является Новосибирская область. А в топе территорий российского горнолыжного отдыха значится Шерегеш (Кемеровская область).

Одним из лидеров номинации «Лучшая российская авиакомпания» стала S7 Airlines. А одним из лучших курортных отелей назван лодж-отель «Байкальская резиденция» (Бурятия — бывшая сибирская территория).

В номинации «Российский оздоровительный одых» лидирующую позицию занял Алтайский край. В российском экологическом отдыхе отмечен Забайкальский край (бывшая сибирская территория). В российском приключенческом отдыхе видную позицию занимает Красноярский край.

Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха National Geographic Traveler Awards 2019 будет проходить до 12 октября 2019 года включительно в 24 основных номинациях.

Читайте также: Четыре субъекта Северного Кавказа вошли в рейтинг лучших мест отдыха