Москва, , 09:28 — REGNUM В Москве поставили на кадастровый учёт Дворец водных видов спорта, сообщили 17 сентября в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Объект расположен на территории спорткомплекса «Лужники» по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 4. В комплексе пять этажей, его площадь составляет 51,1 тысяча квадратных метров, что превышает площадь старого бассейна в 2,5 раза.

«В настоящее время Дворец водных видов спорта работает в тестовом режиме, а после завершения пуско-наладочных работ откроется для посетителей — как профессиональных спортсменов, так и любителей отдыха на воде», — прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.