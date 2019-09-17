Ставрополь, , 09:28 — REGNUM Порядка 100 зданий в городе Ставрополе с февраля нынешнего года очищено от наружной рекламы. С начала года за несоблюдение правил благоустройства составлено 105 протоколов об административном правонарушении, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что некоторые фасады зданий краевой столицы, завешанные баннерами и мигающими конструкциями, практически полностью утратили «свой архитектурный шарм». Наибольшее же недовольство у горожан вызывает размещение вывесок на фасадах исторических строений.

Вместе с тем в администрации города подчеркнули, что в большинстве своём собственники добровольно соглашаются устранить нарушения и демонтируют нежелательные вывески.

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