Якутск, , 09:33 — REGNUM Аэропорт «Якутск» представил ассортимент блюд на полёты предстоящего осенне-зимнего сезона. Меню оценили руководство авиакомпаний «Якутия», «Полярные авиалинии» и АЛРОСА, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ассортимент питания в самолётах обновляется каждый сезон и разрабатывается с учётом пожеланий пассажиров и экипажей. Каждая авиакомпания делает заказ в цех бортового питания.

Более ста видов горячих блюд с курицей, рыбой и мясом, разнообразие соусов, салатов, закусок, выпечки и десертов попробовали руководители-партнёры авиакомпании «Якутск».

Как сообщало ИА REGNUM, еду для президента РФ Владимира Путина, когда он находится на борту самолёта, доставляют в специальных контейнерах из «соответствующих мест».