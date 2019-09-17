Уфа, , 09:29 — REGNUM Команда Башкирии стала победителем в трех номинациях на всероссийском конкурсе IT-проектов. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению чиновников, I место в номинации «Образование» занял онлайн-сервис «Цифровая грамотность», который был представлен республиканским госкомитетом по информатизации.

«Уникальность данного проекта заключается в том, что компетенции формируются по индивидуально сформированной образовательной программе в зависимости от стартовых знаний, умений, навыков и опыта обучающегося», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме этого, данный проект одержал победу и в дополнительной номинации «Народное признание», в которой победители определялись путем голосования жителей страны.

«Лесная карта Республики Башкортостан» заняла III место в номинации «Природопользование и охрана окружающей среды».

«Согласно данному проекту каждый житель региона может бесплатно скачать мобильное приложение «Лесная карта» в Google Play и App Store и сообщить о нарушениях — пожаре или вырубке, незаконной свалке мусора или добыче ископаемых, указать точные координаты», — сообщают чиновники в республиканском правительстве.

«Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления» стала призером в дополнительной номинации «Социальная поддержка».

Напомним, что всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2019» проходил в Белгороде 12−13 сентября 2019 года.