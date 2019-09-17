Тбилиси, , 09:23 — REGNUM Сотрудники ЗАО «Авиамшени» в Тбилиси вышли на митинг с требованием своевременной выплаты заработной платы, передает 17 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Демонстранты сообщили, что компания имеет долг перед 120 сотрудниками. Работники планируют продолжать протестовать до тех пор, пока компания не рассчитается с долгами по заработной плате.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа собственники малых и средник гостиниц в Кобулети вышли на акцию протеста с требованием компенсации потерь из-за провала туристического сезона.

Читайте также: Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за сокращения турпотока