Новосибирск, , 09:13 — REGNUM В Новосибирской области инспектор отдела надзора в области карантина растений управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуждён за получение взятки и служебный подлог, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В ходе следствия установлено, что в феврале 2018 года теперь уже бывший 38-летний инспектор оформил семь фитосанитарных сертификатов на 140 тонн свежего картофеля, которые отправлялись на семи грузовиках из России в Казахстан. При этом в сертификаты были внесены «заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе», по которым экспертиза о карантинном фитосанитарном состоянии продукции не проводится.

За это инспектор получил 17 тыс. рублей.

Суд приговорил его к трём годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.