Таучестер, , 09:07 — REGNUM 19 сентября в Великобритании на аукционе Humbert & Ellis Ltd продадут белье, принадлежавшее спутнице, а в последние часы жизни супруге Адольфа Гитлера Еве Браун, пишет газета Heute.

Две части бледно-розового ансамбля — трусы 44 размера и ночная рубашка — будут продаваться отдельно. Вышитая монограмма EB не оставляет сомнений в том, кому принадлежал когда-то этот комплект. На обоих лотах есть пятна от плесени, но в остальном, как сообщается, они в идеальном состоянии. Стартовая цена на трусики составит 300 фунтов. Аукцион будет транслироваться онлайн, поэтому в нем могут принять участие покупатели из далеких стран.

Это не первый раз, когда личные вещи Евы Браун выставляются на продажу. В 2016 году другой предмет ее белья ушел с молотка за 2900 фунтов.