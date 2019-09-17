Киев, , 09:08 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко, вероятно, задремал на заседании Верховной рады. Короткое видео с ним народный депутат Александр Онищенко опубликовал в Facebook, а пользователи пошутили над политиком в комментариях.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Порошенко в кадре сидит с прикрытыми глазами, опустив голову. В какой-то момент он открывает глаза, но потом вновь смыкает веки. Онищенко написал, что политик устает и не высыпается, так как днем и ночью думает, «как бы агрессора остановить».

Пользователи высказали свои версии усталости Порошенко. Одни предположили, что ему непривычно «от звонка до звонка работать», другие связали дремоту с алкоголем и «старостью».

«Вспоминает, куда экскаватор припарковал», — пошутил Андрей С.

«Вдруг война, а я уставший», — написал Григорий И.

«Солдат спит, а зарплата капает», — указала Галина В.

Были предположения, что Порошенко просто смотрит на экран смартфона.

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