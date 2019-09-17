Пхаджу, Южная Корея, , 08:58 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали первый случай заражения африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, вспышка африканской чумы была зафиксирована вчера, 16 сентября, на ферме Яндон в городе Пхаджу провинции Кёнгидо.

Известно, что на ферме, где выращивают 2450 голов, данное заболевание было обнаружено у пяти свиней. Отмечается, что на трех фермах, расположенных в регионе, придется уничтожить 4000 свиней. Введен карантин на убой и перемещение.

В 2018 году вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Китае, после чего она распространилась по всей Азии, включая Вьетнам, Мьянму и КНДР.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.