Париж, , 08:55 — REGNUM Мэрия Парижа запускает онлайн-карту, которая позволит каждый день узнать об уровне загрязнения воздуха, сообщает Le Figaro.

Накануне Всемирного дня качества воздуха (18 сентября) мэр Парижа Анн Идальго на пресс-конференции объявит о запуске ежедневно, ежечасно, обновляемой карты, чтобы знать об уровне диоксида азота (NO2), озона (O3), мелких частиц (PM10 и PM2.5) в столице.

«Мы делаем выбор в сторону прозрачности, инноваций и конкретных действий, чтобы ограничить источники загрязнения», — заявила заместитель мэра Парижа, отвечающий за экологический переход, Селия Блауэль.

Известно, что данные, представленные в интернете, будут получены благодаря исследованиям, проведенным Airparif и системой «Pollutrack» — запущенной почти 2 года. Измерения будут собираться с оснащенных датчики загрязнения транспортных средств и мини-станций Bloomberg, установленных в 50 школах Парижа.

Напомним, по данным экологической ассоциации ICCT в Европейском союзе более 11 тыс. человек преждевременно умирают из-за выбросов диоксида азота дизельных двигателей, превышающих стандарты. В Париже это 1 100 преждевременных смертей в год.