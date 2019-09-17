Москва, , 08:48 — REGNUM Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом Разин написал на своей странице в Instagram.

По его словам, «Первый канал» не имел права использовать имя «Андрей Разин», поскольку оно запатентовано в Роспатенте.

«Ну, а Борисов и «Первый канал» пусть готовятся к судам», — написал он.

Кроме того, заявил Разин, в передаче могут «переворачивать и выдергивать из контекста» его слова об актрисе. Он написал, что в программе обсуждают только слухи и призвал не смотреть эту передачу.

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Напомним, эфир телепередачи «Пусть говорят» состоялся накануне, 16 сентября. Ведущий Дмитрий Борисов и гости обсуждали новости о тяжёлом состоянии актрисы.

Как сообщало ИА REGNUM, 48-летняя Анастасия Заворотнюк находится в коме и не может самостоятельно дышать. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, её состояние поддерживают медикаментами.

По последним сведениям, врачи московской клиники, где находится артистка, прервали интенсивную терапию. В больнице находятся муж Петр Чернышев и мать Анастасии Заворотнюк.

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