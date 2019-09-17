Нальчик, , 08:47 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела местный житель. Установлено, что он несколько лет помогал боевикам, финансируя их деятельность, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

С 2011 года, тогда еще будучи 18-летним юношей, житель Зольского района передавал участнику бандгруппы денежные средства. При этом он знал, что боевик находится в федеральном розыске. Сам пособник в это время разделял цели и задачи участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории республики Как установило следствие, до 2013 года всего им было передано члену НВФ около 100 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в виде пособничества».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года под суд попала жительница Кабардино-Балкарии, пославшая пять тысяч рублей члену террористической организации в качестве помощи на его деятельность.