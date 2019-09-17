Самара, , 08:50 — REGNUM Система цифрового распознавания лиц внедряется на железнодорожном вокзале Самары. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По словам чиновников, сейчас система работает в тестовом режиме. Система была введена в эксплуатацию ГБУ СО «Безопасный регион».

В скором времени планируется ее внедрение и на других объектах в Самарской области, в том числе и на станциях самарского метрополитена и на центральном автовокзале.

По сообщению пресс-службы областного правительства, за все время функционирования этой системы на ж/д вокзале Самары, удалось распознать и в последующем задержать двух нарушителей правопорядка и раскрыть ряд преступлений.

Напомним, что в начале 2019 года Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в список пилотного проекта «Умный город».

Впервые на территории Самарской области система по распознаванию лиц была внедрена на мероприятиях чемпионата мира по футболу — 2018, проводимых на территории региона.