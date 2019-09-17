Оренбург, , 08:38 — REGNUM Оренбургская область купила операционный микроскоп для выполнения операций на мозге. Его стоимость — около 25 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

Современное оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Микроскоп предназначен для нейрохирургического отделения Оренбургской областной больницы. Он позволит расширить спектр хирургических операций.

Уникальный модуль в микроскопе создает высокий профиль безопасности операций при сосудистых поражениях мозга. Кратность увеличения микроскопа позволяет добиться абсолютной точности в работе нейрохирурга, отметили в минздраве.