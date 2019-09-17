Сеул, , 08:39 — REGNUM По состоянию на 2018 год Южная Корея является «стареющим обществом». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей мэрии городов.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в столице проживало 10,04 млн пожилых людей, что составляет 14,4% от общей численности населения. Согласно шкале демографического старения ООН, в стране зафиксирован средний уровень демографического старения.

Известно, что в 2005 году в Южной Корее доля пожилого населения составляла 7%, однако к 2018 году данный показатель превысил отметку в 14%. Специалисты предполагают, что к 2026 году показатель может увеличиться до 20%. Другими словами, Южная Корея станет «сверхстарым обществом».

Как отметили в мэрии, с 2010 года в Сеуле наблюдается отток населения. Предполагается, что к концу года или в первой половине 2020 года численность столицы может сократиться до 10 млн человек.