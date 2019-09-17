Ташкент, , 08:34 — REGNUM Министерство обороны Узбекистана вводит в вооруженных силах республики новые воинские звания, сообщает 17 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на данные министерства юстиции.

Отмечается, что нововведение предусмотрено соответствующим постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Вводится звание «сержант III степени» со сроком выслуги три года, «сержант II степени» — 4 года, «сержант I степени» — 5 лет.

Для получения воинского звания «лейтенант» срок выслуги для выпускников высших военных учебных заведений составляет 1 год.

Напомним, согласно рейтингу Global Firepower Index — 2019 армия Узбекистана заняла 48-е место среди 137 стран. Среди стран Туркестана это является наилучшим результатом.

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