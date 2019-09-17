Уфа, , 08:37 — REGNUM 457 врачей пополнили медицинские учреждения Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновников, 200 врачей из этого числа — это специалисты, оказывающие первичную медицинскую помощь. Это достигнуто благодаря работе по привлечению медицинских кадров в систему здравоохранения Башкирии.

По словам и. о. министра здравоохранения республики Максима Забелина, в августе текущего года число участковых терапевтов и педиатров увеличилось на 105 человек.

Отмечается, что 170 врачам и 58 работникам со средним медицинским образованием предоставлено жилье, еще шести врачам и семи фельдшерам выделены земельные участки под строительство жилья. Порядка 10 тысячам медицинским работникам в республике компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, 150 врачей, которые не попали в предыдущие годы в программу «Земский доктор», получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Ожидается, что до конца года эту выплату получат еще 125 врачей дефицитных специальностей. 99 врачей в рамках реализации федеральной программы «Земский доктор» получат по 1 млн рублей, а 10 фельдшерам выплатят по 500 тысяч рублей.

Напомним, что республиканская программа «Земский фельдшер» предполагает выплаты по 500 тысяч рублей 72 специалистам. Медицинские колледжи Башкирии в 2019 году окончили свыше 1,5 тысяч человек, из них 933 обучались за счёт средств республиканского бюджета.