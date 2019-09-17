Москва, , 08:25 — REGNUM Лекция президента Высшей школы методологии Андрея Курпатова на площадке «Здоровой Москвы» оказалось самой популярной. Об этом сообщает 17 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Мероприятие состоялось 12 сентября, его посетили более одной тысячи человек.

Также с лекциями выступали телеведущие Елена Малышева и Александр Мясников, директор Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, спортсмен Денис Семенихин и другие. Лекторы рассказывали о правильном питании, позитивном мышлении, а также уходе за больными и воспитании детей.

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Кроме того, на площадках прошло более 400 встреч с психологами и около тысячи человек получили персональные консультации.