Москва, , 08:33 — REGNUM Дочь Анастасии Заворотнюк навестила актрису в больнице, передает Telegram-канал Mash 16 сентября.

Новостной канал опубликовал короткий видеоролик, на котором девушка идет к зданию больницы, где находится Анастасия, с большим шариком в форме сердца в руке. На нем написано «I love you this much» — «Я так сильно тебя люблю».

13 сентября в СМИ стали распространяться новости, что Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии в реанимации московской клиники. Близкие семьи никак не комментируют происходящее.