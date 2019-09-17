Оренбург, , 08:25 — REGNUM В Оренбурге из-за инфекционной вспышки полностью закрыта школа№ 67, еще в трех общеобразовательных учреждениях карантин объявлен в отдельных классах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

В ведомстве подчернили, что ситуация по ОРВИ в регионе оценивается как неэпидемическая. Для сентября характерен сезонный подъем заболеваемости. Случаев выделения вирусов гриппа не зафиксировано.

Напомним, с 13 сентября образовательный процесс приостановлен в школе № 67 Оренбурга, где заболели более 20% учеников. В учреждении организованы противоэпидемические мероприятия.

Также карантин введен в классах школ № 3 и 37, а также лицея № 1.

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