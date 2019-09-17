Челябинск, , 08:19 — REGNUM В Челябинске родственники детей, посещающих новый детский сад микрорайона Чурилово, жалуются на нехватку игрушек. Об этом они заявили представителям местных СМИ.

«Мой ребёнок только начал посещать садик, и мы были очень удивлены, что игрушек в группе практически нет, финансирование на них практически не предусмотрели», — цитирует 74.ru одного из родителей.

По словам гражданина, воспитатели пока не обращаются к родителям за помощью. Но решать эту проблему надо. Возможно, в соцсетях объявят сбор средств.

Отметим, в самом детском саду не считают ситуацию критичной. Его заведующая Елена Костромитина признаёт, что игрушек пока мало, но детский сад новый, и со временем всё будет закуплено.

По её словам, для музыкальной комнаты и 12 групп на игрушки было выделено 159 тыс. рублей. Кроме того, детсад дополнительно получил на эти цели 350 тыс. рублей. Сейчас идут торги. В октябре ситуация должна разрешиться.