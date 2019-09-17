Лос-Анджелес, США, , 08:14 — REGNUM Главный эпос последнего десятилетия «Игра престолов» получил 10 статуэток «Эмми» в категории Creative Arts. Об этом сообщает ABC News 16 сентября.

Заключительный восьмой сезон телесериала «Игра престолов» стал абсолютным лидером «Эмми» в 2019 году, представившись сразу в 32 категориях. На вручении статуэток в «технических» номинациях, которая прошла с 14 на 15 сентября, сериал получил 10 наград из 17. В этой категории премия вручается за лучшие визуальные эффекты, костюмы и звук. «Игра престолов» является лидером Creative Arts уже семь лет, исключение составил 2017 год, тогда телесага не прошла в шорт-лист из-за сдвинутых сроков съемок и выхода на экраны.

Следом за «Игрой престолов» идет «Чудесная миссис Мейзел» с 20 номинациями, «Чернобыль» с 19-ю и «Субботняя ночь в прямом эфире» с 18-ю. Основная часть 71-й церемонии награждения «Эмми» пройдет в ночь с 22 на 23 сентября 2019 года в театре Microsoft в Лос-Анджелесе.