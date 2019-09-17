Москва, , 08:06 — REGNUM В Москве отреставрируют двухэтажный особняк на Ленинградском проспекте, сообщает 17 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Здание построено в неоклассическом стиле в первой трети XIX века. Нижняя часть была построена из кирпича, верхняя из дерева. Автор проекта неизвестен. За 200 лет дом сменил множество владельцев, при этом сохранив исторический облик.

Отмечается, что в разные годы владельцами дома были московские купцы, фабриканты и промышленники, использовавшие объект в качестве загородной усадьбы. Также там размещалось производство церковной утвари и бронзовой скульптуры, театр. В советское время в особняке размещались общежития НКВД и Академии воздушного флота, а также Дворец пионеров.

«В 1970-х годах в дачном доме работал художник-мультипликатор Юрий Норштейн, создатель известного мультфильма «Ёжик в тумане», — говорится в сообщении.

Дом несколько раз горел, а последний капитальный ремонт проводился в 1995 году.