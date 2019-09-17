Новосибирск, , 07:49 — REGNUM В компании «Круг» прокомментировали продажу старого колеса обозрения с Михайловской набережной Новосибирска.

Напомним, ранее на торговой площадке «Авито» появилось объявление о продаже этого колеса обозрения за 20 млн рублей.

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«На самом деле оно не выставлено на продажу, мы пока ещё размышляем, — заявил «НГС Новостям» директор и соучредитель компании «Круг» Роман Казак. — Объявление висит с завышенной ценой».

Казак отметил, что может продать и новое колесо обозрения, которое было запущено в начале августа 2019 года.

«Два миллиона долларов — и пожалуйста! А это объявление, я думаю, мы скоро снимем. Это, скорее, приманка: мы изготавливаем аттракционы, поэтому берём с этого заказа», — пояснил он.

Отметим, что компании «Круг» управляет обоими аттракционами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДК «Круг» сообщили о демонтаже старого колеса обозрения.

Новое колесо обозрения высотой почти 70 метров было запущено на Михайловской набережной в начале августа. Стоимость строительства составила более 200 млн рублей.