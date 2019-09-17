Москва, , 07:48 — REGNUM В Москве за три летних месяца 2019 года услугами библиотек воспользовались почти 35 тысяч человек. Об этом 17 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Библиотека

Этот результат стал рекордным за время работы сервиса. В 2018 году летние библиотеки посетили 27 тысяч человек, в 2017 году — 21 тысяча.

«Самыми популярными авторами у москвичей оказались и классики русской и мировой литературы — Лев Толстой, Ги де Мопассан, и современные авторы — Ханья Янагихара, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина», — говорится в сообщении.

В настоящий момент читальни уже закрылись до нового сезона в 2020 году.