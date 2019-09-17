Москва, , 07:55 — REGNUM Правила денежных выплат для многодетных семей, компенсирующих погашение ипотеки, утверждены правительством РФ. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

Право на компенсацию получают жители России, заемщики по ипотечному кредиту, у которых в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. У них есть возможность получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

«Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей», — уточнили в Минфине.

Для получения выплаты заемщики должны документально подтвердить банку соответствие ипотечного кредита правилам программы. В дальнейшем акционерное общество «Дом.РФ» переводит в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки, но не более 450 тыс. рублей.

От заемщиков должно поступить заявление о погашении кредита, они также должны подтвердить личность и гражданство, материнство или отцовство, а также предоставление им ипотечного кредита и приобретение жилого помещения или земельного участка для строительства жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поручения о дополнительных мерах поддержки семей с детьми были отданы президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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