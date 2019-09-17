Владивосток, , 07:45 — REGNUM Новому тропическому шторму в Тихом океане присвоен порядковый номер 16, также он получил и имя собственное — PEIPAH, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время тропический шторм набирает силу и движется на север со скоростью 10 км/ч. Давление в центре шторма составляет 1000 гПа, а скорость ветра превышает 18 м/с. Тем не менее синоптики Примпогоды считают, что данный шторм не сможет набрать силу тайфуна и через пару дней ослабеет до циклона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Японии из-за тропического шторма «Факсай» отменены более 100 авиационных рейсов, население двух префектур получило предупреждение о возможной эвакуации.