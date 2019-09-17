* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 07:33 — REGNUM Власти Ирака эвакуировали жителей 15 курдских деревень из провинции Киркук из-за угроз со стороны боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 16 сентября сообщает BasNews.

Как отметил представитель местного отделения Демократической партии Курдистана Хива Рашид в комментарии изданию, шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» не способны обеспечить безопасность в провинции.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают активную деятельность в Ираке, наибольшая угроза от них исходит в регионах, являющихся объектом спора между Эрбилем и Багдадом.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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