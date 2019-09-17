Хараре, , 07:30 — REGNUM Зимбабвийские врачи вышли на акцию протеста против предполагаемого похищения в минувшие выходные дни (14−15 сентября) Питера Магомбейи, главы профсоюза врачей, который проводил забастовки из-за плохой оплаты и условий труда. Об этом сообщает ВВС Africa.

По словам очевидцев, 16 сентября сотни человек прошли маршем по улицам столицы Хараре, требуя, чтобы президент страны принял меры в связи с серией похищений критиков правительства. Протестующие хотели пройти к кабинету президента Эммерсона Мнангагвы, однако десятки сотрудников правоохранительных органов остановили их.

Вечером в субботу, 14 сентября, Магомбейи, исполняющий обязанности президента Зимбабвийской ассоциации врачей, разослал сообщение о бедствии, утверждая, что его похитила группа людей. В ответ на это врачи сказали, что они не выйдут на работу до тех пор, пока похищенного не найдут.

Между тем представители правительства страны отмечают, что они в равной степени обеспокоены похищением и попросили агентов безопасности провести расследование произошедшего.