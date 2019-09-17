Тэгу, Южная Корея, , 07:23 — REGNUM 1 октября на базе ВВС Южной Кореи в городе Тэгу состоится праздник «День вооруженных сил». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, в этом году пройдет 70-я годовщина «Дня вооруженных сил».

Известно, что мероприятие пройдет под лозунгом «Сильная армия вместе с народом».

В рамках праздника состоится вручение наград, показ видеоматериалов, демонстрация техники, а также выступление пилотажной группы «Черные орлы» (Black Eagle).

По предварительным данным, также будут продемонстрированы истребители F-35A и F-15K, авиационный комплекс радиообнаружения и наведения E-737, ударные вертолеты AH-64 Apache, морская авиация.

Как отметили представители министерства, на праздник будет приглашено около 2300 человек.