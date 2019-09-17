Республика Беларусь, , 07:19 — REGNUM С территории Украины транзитом через Белоруссию в Литву, а в Россию был организован канал поставок оружия. Раскрыть схему переправки боеприпасов помогли таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности страны. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

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«Совместно с КГБ мы отрабатывали информацию о том, что с Украины транзитом через Белоруссию перемещалось частями оружие в Литву, и оттуда более крупными партиями — в Россию», — уточнил Сенько.

Глава комитета добавил, что в рамках спецоперации уже в России спецслужбам удалось выявить и изъять целый арсенал оружия — автоматы, пистолеты, стрелковое оружие, около 9 тыс. боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о хлынувшем с Украины потоке оружия, который вынудил белорусские власти «наглухо» закрыть границу. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, в 2018 году на украинской границе было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.