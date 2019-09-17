Москва, 17 сентября 2019, 07:12 — REGNUM Температура воздуха в Москве 17 сентября прогреется до 15 градусов тепла, говорится в прогнозе Гидрометцентра.
Согласно прогнозу, днём в Москве будет облачно, пройдёт небольшой дождь. Местами он будет умеренный. Скорость ветра составит 5−10 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.
Температура в дневное время, по данным синоптиков, составит от 13 до 15 градусов.
В 5:00 на станции ВДНХ Гидрометцентра было зафиксировано 9,4 градуса тепла, атмосферное давление — 733 мм рт. столба.