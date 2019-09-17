Пермь, , 06:46 — REGNUM В Перми водитель лишен свободы за пьяную езду. С учетом повторного нарушения суд вынес строгий приговор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного состояния. Ранее пермяк привлекался уже к административной ответственности за пьяную езду.

Суд назначил жителю краевой столицы год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также наложил запрет на управлением автомобилем в течение двух лет. Пермяк взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.