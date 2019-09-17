Чайковский, Пермский край, , 06:35 — REGNUM В Чайковском городском округе Пермского края местный житель причинил ущерб землям сельскохозяйственного назначениям и оказался под уголовным преследованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, в 2018 году пермяк вывозил бытовые и промотходы на участок, где сжигал их или утилизировал. Своими действиями мужчина нанес муниципальному образований ущерб, который оценили в 1,3 млн рублей.

В период предварительного следствия ущерб был возмещен, а также проведены работы по рекультивации земли. В результате суд назначил мужчине 30 тыс. рублей судебного штрафа.